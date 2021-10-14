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Покладання квітів та виставка військової техніки - у Житомирі розпочали відзначення Дня захисників та захисниць України

У Житомирі розпочали відзначення Дня захисників та захисниць України, повідомляє Замкова гора.

Відзначення розпочали із покладання квітів до могил загиблих військових на Смолянському кладовищі, тут зібрались більше двох сотень людей.

"Це велике свято, велике і страшне одночасно. Для мене велика честь, що в мене був, є і завжди буде такий син - справжній патріот, чистий, світлий добрий, для нього дійсно Україна була понад усе", - говорить мати загиблого у 2017 році військового Максима Перепелиці.

Після урочистостей на Смолянському кладовищі, учасники поклали квіти до меморіалу Героям Небесної сотні на Майдані Корольова, де в цей час вже тривала виставка військової техніки. Виставка озброєння та техніки буде функціонувати протягом дня.
Покладання квітів та виставка військової техніки - у Житомирі розпочали відзначення Дня захисників та захисниць України






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