За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 1107 випадків Covid-19
- 14.10.2021, 10:48,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 1107 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 17 людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив т.в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 14.10.2021 (за минулу добу – 13 жовтня) зареєстровано 1107 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 101123 випадки захворювання, 90472 людини одужали, 2100 випадків закінчились летально.
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