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На Житомирщині Ford збив велосипедистку

Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 жовтня близько 20:45 у м. Овруч, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Попередньо, водій автомобіля "Форд", 36-річний овручанин, рухаючись вулицею міста, допустив зіткнення з велосипедисткою, 45-річною місцевою жителькою.

У результаті ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була ушпиталена до травматологічного відділення Овруцької лікарні.

Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.





На Житомирщині Ford збив велосипедистку
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