За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 462 нових випадки Covid-19
- 13.10.2021, 09:34,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 462 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 20 людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив т.в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 13.10.2021 (за минулу добу – 12 жовтня) зареєстровано 462 нові лабораторно підтверджені випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 100016 випадків захворювання, 90392 людини одужали, 2083 випадки закінчились летально.
рейтинг:
-
- 0
-