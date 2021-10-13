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За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 462 нових випадки Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 462 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 20 людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив т.в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 13.10.2021 (за минулу добу – 12 жовтня) зареєстровано 462 нові лабораторно підтверджені випадки.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 100016 випадків захворювання, 90392 людини одужали, 2083 випадки закінчились летально.
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