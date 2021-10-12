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У Житомирі оперуповноважений побив затриманого гумовим кийком, справу передали до ДБР

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури слідчими ДБР розпочато кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством та болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями (ч.2 ст. 365 КК України), про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає Замкова гора.

Установлено, що 10.10.2021 оперуповноважений територіального підрозділу поліції, перебуваючи у приміщенні райуправління поліції, під час словесного конфлікту з жителем міста Житомира накинувся на нього та побив гумовим кийком, завдавши тілесних ушкоджень.

Неправомірні дії поліцейського припинили відвідувачі та викликали швидку медичну допомогу, яка доставила потерпілого до лікарні та надала необхідну допомогу.

Проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини кримінального правопорушення.
Досудове розслідування проводить другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Житомир) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницький.

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