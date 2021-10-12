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На Житомирщині нетверезий водій на смерть збив 14-річну дитину

Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 жовтня поблизу с. Веприна Вишевицької громади. Керманич легковика здійснив наїзд на підлітка та поїхав з місця ДТП. За кілька годин правоохоронці розшукали винуватця, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Близько 20:10 до відділення поліції №3 (м. Радомишль) Житомирського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Веприна сталося ДТП з потерпілим. На момент прибуття слідчо-оперативної групи на місці події знаходився 14-річний хлопець, місцевий житель, який розповів поліцейським, що разом з другом-однокласником йшли до сусіднього села, коли на товариша наїхав автомобіль. Його водій, не зупиняючись, поїхав геть.

Від отриманих травм 14-річний житель Вишевицької сільської територіальної громади загинув на місці.

Поліцейські провели першочергові заходи для встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди. Безпосередньо на місці наїзду правоохоронці вилучили уламки автомобіля, ймовірно причетного до події.

Для розшуку транспортного засобу та затримання водія на територіях Житомирського та Коростенського районів проводились спеціальні оперативні заходи.

Уже через годину працівники сектору реагування патрульної поліції Радомишльського відділення виявили розшукуваний автомобіль з характерними пошкодженнями у с. Веприні, а також встановили особу 41-річного керманича. Під час обстеження було засвідчено стан алкогольного сп’яніння водія (2,5 проміле).

Наразі зібрані матеріали передані до Територіального управління Державного бюро розслідувань в Хмельницькій області, оскільки водій є працівником місцевого лісового господарства.

На Житомирщині нетверезий водій на смерть збив 14-річну дитину
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