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За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 155 випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 510 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 15 людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив т.в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 12.10.2021 (за минулу добу – 11 жовтня) зареєстровано 155 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 99554 випадки захворювання, 90157 людей одужали, 2063 випадки закінчились летально.
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