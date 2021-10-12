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У Києві "на гарячому" затримали житомирянина та киянина, які продавали фальшиві долари

11 жовтня детективи Слідчого управління ГУНП спільно із оперативниками УСБУ області викрили двох чоловіків в організації схеми надходження та поширення на території Київщини та Житомирщини фальшивої іноземної валюти. Нині обидва фігуранти затримані. Тривають слідчі дії, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановили причетність 62-річного киянина та 49-річного житомирянина до оборудок із підробленою валютою. Під час документування їх протиправної діяльності детективи зафіксували неодноразові факти продажу ними фальшивих грошей.

11 жовтня обох затримали у м. Києві після збуту чергової партії валюти з ознаками підробки у розмірі 2 тисяч доларів США.

Цього ж дня слідчі поліції провели 11 обшуків за місцями проживання та тимчасового перебування учасників угрупування. Вони затримані у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання для продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей…) ККУ.

Наразі слідчі дії тривають та призначено ряд судових експертиз. Також поліцейські ініціюватимуть клопотання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

У Києві "на гарячому" затримали житомирянина та киянина, які продавали фальшиві долари

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