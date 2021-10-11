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На Житомирщині двоє молодиків викрали "Жигулі" і вже за кілька хвилин злетіли у кювет

До відділу поліції №1 (м. Овруч) Коростенського РУ надійшло повідомлення від 50-річного жителя місцевої громади про незаконне заволодіння його транспортним засобом. Поліцейські зібрали свідчення причетності до події двох овручан. Нині вони дають свідчення слідчим, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

За словами заявника, він дізнався про зникнення свого ВАЗ-21061 від знайомих, які вночі помітили автомобіль у кюветі та зателефонували йому.

Правоохоронці з’ясували, що звечора транспортний засіб знаходився у гаражі на території приватного домоволодіння. Однак власник залишив ключі всередині і двері приміщення не зачинив.

Поліцейським заявник розповів, що запідозрив у причетності до події двох місцевих парубків, які товаришували з його сином. Під час перевірки цієї інформації вона підтвердилась.

Двоє хлопців, віком 25 та 16 років, визнали свою причетність до події та пояснили, що взяли чуже авто «покататися», побившись об заклад. Однак далеко від’їхати не вдалося: через невміле керування транспортний засіб опинився у кюветі.

Відомо, що старший з них вже був раніше засуджений за аналогічний злочин та нині перебуває в якості обвинуваченого за інше кримінальне діяння. До того ж медичне обстеження засвідчило, що молодик перебував у нетверезому стані.

Нині триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Слідчі встановлюють роль та участь у події кожного з парубків.

Законодавством таке кримінальне правопорушення, вчинене за попередньою змовою групою осіб або з проникненням у приміщення чи інше сховище, карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.


На Житомирщині двоє молодиків викрали "Жигулі" і вже за кілька хвилин злетіли у кювет

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