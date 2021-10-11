Протягом 11 жовтня "Житомиртеплокомуненерго" почне подавати тепло у житлові будинки, школи і садочки вже отоплюють
- 11.10.2021, 10:42,
- Житомирщина
Відповідно до рішення виконкому Житомирської міської ради в Житомирі сьогодні розпочинається опалювальний сезон, про це повідомили у пресслужбі підприємства, передає Замкова гора
.
На ранок 11 жовтня вже працює опалення у школах та дитячих садочках. Ще раніше тепло почали подавати у медичні заклади.
Протягом дня розпочнеться подача теплоносія у житлові будинки. Те наскільки швидко тепло буде у оселях залежить від того як підготували внутрішні мережі ОСББ та керуючі компанії. Загалом, розраховуємо на те, що за 2 доби місто буде з теплом.
ТЕЦ на базі РК-10 пройшла необхідні випробування. На запуск теплоелектростанції піде близько тижня.
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