Четверо людей отримали травми внаслідок зіткнення двох легковиків на Житомирщині
- 11.10.2021, 09:51,
- Житомирщина
На автомобільній дорозі Київ - Ковель зіштовхнулись два автомобілі, внаслідок ДТП постраждали четверо людей, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції, передає Замкова гора
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Аварія сталась сьогодні близько 5-ї години ранку, інспекторам патрульної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автомобільній дорозі Київ - Ковель за участі автомобіля Audi та Renault.
В результаті ДТП травмувалось 4 особи, водій та пасажир автомобіля Audi та два пасажири Renault.
На місці події працювали слідчі Олевського районного відділу поліції.
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