За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 510 випадків Covid-19
- 11.10.2021, 09:33,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 510 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 15 людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив т.в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 10.10.2021 (за минулу добу – 09 жовтня) зареєстровано 510 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 99399 випадків захворювання, 89822 людини одужали, 2048 випадків закінчились летально.
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