Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 13:50 – Новим головою Верховної Ради обрали Руслана Стефанчука 
  • 09:58 – В Антарктиді від коронавірусу вакцинували полярників 
  • 09:56 – У столиці знайшли мертвим народного депутата 
  • 09:54 – Україна вироблятиме турецькі безпілотники 
  • 09:52 – Американська субмарина зіштовхнулася з невідомим об’єктом в Південнокитайському морі 

СБУ викрила керівника житомирського ТТУ на корупції

Служба безпеки України викрила керівника комунального підприємства "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" на системних порушеннях тендерного законодавства. Через недбалість чиновника, міський бюджет зазнав збитків на понад 3 мільйони гривень, про це повідомили у пресслужбі СБУ області, передає Замкова гора.

За наявною інформацією, зловмисник тричі за рік переглядав угоду з підприємством, яке виграло тендер на постачання електроенергії очолюваному ним депо. І щоразу ціна на електроенергію для міського електротранспорту зростала. У середньому - на 10 відсотків порівняно з попередньою.

Такі дії чиновника суперечать чинному законодавству про публічні закупівлі.

Перевірка, проведена фахівцями Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області, підтвердила, що ця оборудка завдала бюджету Житомира збитків на понад 3 мільйони гривень.

Наразі керівнику комунального підприємства, відповідальному за укладання договорів, повідомлено про підозру за ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для виявлення та покарання усіх причетних осіб.

Заходи із викриття правопорушення проводилися співробітниками Управління СБ України в Житомирській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» СБУ викрила посадовця Житомиртеплокомуненерго на розтраті бюджетних коштів
» Суд відсторонив від посади керівника Житомиртеплокомуненерго, викритого СБУ на розтраті бюджетних коштів
» У Житомирі СБУ викрила на хабарі керівника державного підприємства
» На Житомирщині СБУ викрила на хабарі капітана поліції
» Співробітників "Житомиртеплокомуненерго" викрили на мільйонних махінаціях
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Новим головою Верховної Ради обрали Руслана Стефанчука
В Антарктиді від коронавірусу вакцинували полярників
У столиці знайшли мертвим народного депутата
Україна вироблятиме турецькі безпілотники
"Нижче плінтуса": Разумков розповів, як його колеги-депутати порушували закони
Американська субмарина зіштовхнулася з невідомим об’єктом в Південнокитайському морі
В Афганістані масово закривають книгарні, видавництва і бібліотеки
У Туреччині вже випав перший сніг
Землетрус у Пакистані: щонайменше 20 людей загинули
Хакери РФ намагалися атакувати урядові мережі США та Європи, - CNN
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Через коронавірус світовий туризм втратить чотири трильйони доларів – ООН
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора