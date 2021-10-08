СБУ викрила керівника житомирського ТТУ на корупції

Служба безпеки України викрила керівника комунального підприємства "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" на системних порушеннях тендерного законодавства. Через недбалість чиновника, міський бюджет зазнав збитків на понад 3 мільйони гривень, про це повідомили у пресслужбі СБУ області, передає Замкова гора
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За наявною інформацією, зловмисник тричі за рік переглядав угоду з підприємством, яке виграло тендер на постачання електроенергії очолюваному ним депо. І щоразу ціна на електроенергію для міського електротранспорту зростала. У середньому - на 10 відсотків порівняно з попередньою.
Такі дії чиновника суперечать чинному законодавству про публічні закупівлі.
Перевірка, проведена фахівцями Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області, підтвердила, що ця оборудка завдала бюджету Житомира збитків на понад 3 мільйони гривень.
Наразі керівнику комунального підприємства, відповідальному за укладання договорів, повідомлено про підозру за ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для виявлення та покарання усіх причетних осіб.
Заходи із викриття правопорушення проводилися співробітниками Управління СБ України в Житомирській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури.