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Житомирводоканал зобов'язали провести зариблення Тетерева після численних скидів у річку неочищенних стоків

КП "Житомирводоканал" зобов'язали провести зариблення річки Тетерів, підприємство зобов'язали випустити у водойму 10 тон риби, відповідне рішення ухвалили під час виконкому міської ради, передає Замкова гора.

"Пропонується зобов'язати комунальне підприємство «Житомирводоканал» Житомирської міської ради вжити заходів для відновлення водних біоресурсів річки Тетерів шляхом її зариблення, тобто придбати такі види риб: товстолоб, короп, карась, білий амур", - доповів начальник управління комунального господарства Олександр Марцун.

Відповідно до проєкту рішення водоканал має на тендерних торгах провести закупівлю 10,434 тонни риби: товстолоб – 4167 кг, короп – 1786 кг, карась – 2695 кг, амур – 1786 кг.
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