Житомирводоканал зобов'язали провести зариблення Тетерева після численних скидів у річку неочищенних стоків

КП "Житомирводоканал" зобов'язали провести зариблення річки Тетерів, підприємство зобов'язали випустити у водойму 10 тон риби, відповідне рішення ухвалили під час виконкому
міської ради, передає Замкова гора
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"Пропонується зобов'язати комунальне підприємство «Житомирводоканал» Житомирської міської ради вжити заходів для відновлення водних біоресурсів річки Тетерів шляхом її зариблення, тобто придбати такі види риб: товстолоб, короп, карась, білий амур", - доповів начальник управління комунального господарства Олександр Марцун.
Відповідно до проєкту рішення водоканал має на тендерних торгах провести закупівлю 10,434 тонни риби: товстолоб – 4167 кг, короп – 1786 кг, карась – 2695 кг, амур – 1786 кг.