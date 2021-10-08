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За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 550 нових випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 550 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 12 людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив т.в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 08.10.2021 (за минулу добу – 07 жовтня) зареєстровано 550 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 97660 випадків захворювання, 89637 людей одужали, 2004 випадки закінчились летально.
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