На Житомирщині під час сутички чоловік ножем поранив знайомого

Увечері 6 жовтня до поліції від медиків надійшло повідомлення про те, що з с. Сербів Новоград-Волинського району госпіталізовано з ножовими пораненнями чоловіка. Наразі правоохоронці встановили та затримали причетного до травмування потерпілого, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
.
Попередньо відомо, що подія сталася близько 20:00 поблизу одного з місцевих магазинів. Правоохоронці встановили, що між двома чоловіками виник словесний конфлікт, у ході якого один з них наніс іншому ножові поранення та втік.
Пораненого доставили до лікарні, де провели йому оперативне втручання.
Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів, у тому числі опитали свідків та очевидців події, вилучили речові докази. У результаті встановили, що до нанесення тілесних ушкоджень ймовірно причетний 26-річний знайомий потерпілого, житель с. Нових Серб Новоград-Волинського району.
"Правоохоронці майже одразу розшукали підозрюваного, який знаходився за місцем проживання. Наразі чоловіка затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України за обґрунтованою підозрою у вчиненні кримінального діяння", - прокоментував начальник відділення поліції №1 (смт Ємільчине) Новоград-Волинського райвідділу Андрій Цехмейструк.
Подію кваліфіковано за ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства чоловіку за таке діяння може загрожувати покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.