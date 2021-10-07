Через аварію на насосній станції "Житомирводоканал" знову скинув у річку неочищені стоки
- 07.10.2021, 11:40,
- Житомирщина
6 жовтня на ГКНС відбувся збій у роботі насосу №3 (унаслідок виходу з ладу підшипників). Ремонтна бригада демонтувала насос і доставила його в ремонтний цех. О 6 ранку вийшла з ладу ТВУ електродвигуна №1, який забезпечував перекачування стоків на очисні споруди каналізації, про це повідомили у пресслужбі підприємства, передає Замкова гора
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Наразі працівники водоканалу проводять роботи з відновлення автоматики насосного агрегату №1 та заміни підшипників насосу №3.
Державну екологічну інспекцію Поліського округу повідомлено про аварійний скид. Лабораторія з вимірювання стічних, поверхневих та зворотніх вод спільно з лабораторією екологічної інспекції проведуть відбір води у р. Тетерів.
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