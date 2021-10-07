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На Житомирщині за добу зареєстровано 703 нові лабораторно підтверджені випадки COVID-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 703 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 10 людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив т.в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 07.10.2021 (за минулу добу – 06 жовтня) зареєстровано 703 нові лабораторно підтверджені випадки.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 97110 випадків захворювання, 89393 людини одужали, 1992 випадки закінчились летально.
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