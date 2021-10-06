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На Житомирщині зупинили вантажівку із незаконно зрізаним дубом, водій намагався відкупитися

5 жовтня інспектори сектору реагування патрульної поліції Олевського відділення зафіксували перевезення деревини без належних документів. Під час оформлення обставин правопорушення водій вантажівки запропонував правоохоронцям гроші, аби уникнути відповідальності. Натомість нині поліцейські розпочали провадження і по факту крадіжки деревини, і дачі хабаря, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Події відбувались увечері, близько 18:50, на автодорозі між селами Варварівкою та Рудня-Бистрою Олевської громади.

У затентованій вантажівці під час перевірки поліцейські виявили близько 10 м3 деревини дуба. Пояснити, звідки лісоматеріали, та їх подальше призначення, а також надати відповідні документи 32-річний водій "Mercedes-Benz" не зміг.

Натомість чоловік почав пропонувати інспекторам гроші за нефіксацію правопорушення.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Олевського ВП. Обставини обох кримінальних діянь були відповідно задокументовані. Вилучено гроші, які пропонував водій, а також транспортний засіб разом з вантажем.

Нині слідчі подали до суду клопотання про накладення арешту і на вантажівку, і на деревину.

Досудове розслідування поліцейські нині проводять за обома фактами: ст. 185 (Крадіжка) та ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

За пропонування хабаря чоловікові може загрожувати покарання від штрафу до обмеження або позбавлення волі на термін від 2 до 4 років.



На Житомирщині зупинили вантажівку із незаконно зрізаним дубом, водій намагався відкупитися
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