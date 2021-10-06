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Протягом доби внаслідок пожеж на Житомирщині загинули двоє людей

5 жовтня о 23:10 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у с. Глибочок Новоград-Волинського району. Про це рятувальників сповістили селяни, які прокинулись вночі та побачили, що горить сусідський дім, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає Замкова гора.

По прибуттю вогнеборців до місця виклику полум’ям було охоплено увесь дах житлового будинку на площі 120 кв. м. Через сильні пориви вітру вогонь швидко поширювався приміщенням. Оцінивши обстановку, начальник караулу прийняв рішення залучити додатковий пожежний автомобіль для підвозу води. Під час проведення розвідки всередині оселі рятувальники виявили на підлозі у кімнаті тіло 81-річного чоловіка. Загиблий пенсіонер був батьком власника помешкання.

Силами бійців ДСНС о 00:55 пожежу локалізовано, а о 02:35 ліквідовано. Тривалий час необхідно було розбирати зруйновані полум’ям конструкції та проливати їх водою. Вогнеборці здійснили 4 підвози води з джерела, розташованого за 3 км від місця події.

Попередньо встановлено, що до пожежі призвела необережність під час куріння.

І вже сьогодні під час ліквідації пожежі у с. Полянка того ж району в кімнаті житлового будинку вогнеборці виявили тіло загиблої 78-річної жінки. За попередньою інформацією, до пожежі могло призвести порушення правил експлуатації пічного опалення, напередодні в оселі топилася груба.

Остаточні обставини обох трагедій встановлюються.


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