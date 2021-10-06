За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 382 нові випадки Covid-19
- 06.10.2021, 09:10,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 382 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 14 людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив т.в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 06.10.2021 (за минулу добу – 05 жовтня) зареєстровано 382 нові лабораторно підтверджені випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 96407 випадків захворювання, 89273 людини одужали, 1982 випадки закінчились летально.
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