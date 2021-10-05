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Викрав більше десятка надгробків з могил, на Житомирщині затримали чоловіка за наругу над могилами

52-річного жителя м. Радомишля поліцейські обґрунтовано підозрюють у викраденні близько десятка металевих надгробків з могил на міському кладовищі. У рамках кримінального провадження правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до інших правопорушень, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

До Радомишльського відділення поліції 4 жовтня надійшло повідомлення про вандалізм на місцевому цвинтарі.

Поліцейські слідчо-оперативної групи, які працювали на місці події, зафіксували викрадення металевих надгробків з дев’яти могил, розташованих поруч на одній ділянці. За інформацією заявників, над місцями поховань людей хтось позбиткувався у період з кінця вересня до 3 жовтня.

Розшуківці підрозділу кримінальної поліції під час проведення першочергових заходів перевірили коло осіб, які раніше потрапляли в їх поле зору за подібні правопорушення, і місця прийому металобрухту. У результаті викрили причетність до наруги 52-річного жителя міста. Свою вину він визнав.

Чоловік проживає неподалік цвинтаря, тож і занадився уночі демонтувати надгробки. Свою здобич здавав на металобрухт.

Усі обставини нині з’ясовуються у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України. За чинним законодавством подібні протиправні дії передбачено покарання у вигляді штрафу, піврічного арешту, обмеження чи позбавлення волі строком до 3 років.
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