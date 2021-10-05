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Через виявлений Covid-19 у футболістів, матч І ліги з футболу "Полісся - ВПК-Агро" перенесли

Після повторного проведення ПЛР-тестування, яке відбулось вранці 4 жовтня, захворювання на COVID-19 виявлено у групи гравців, які раніше мали негативні результати тестів, про це повідомили у пресслужбі футбольного клубу, передає Замкова гора.

Футбольний клуб "Полісся" повідомив Професіональну футбольну лігу про нові випадки захворювань. У зв'язку з цим, ухвалено рішення про перенесення матчу 12 туру Чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги ФК "Полісся" - ФК "ВПК-Агро".

Точну дату проведення перенесеної зустрічі буде оголошено після її узгодження представниками команд та організації, яка проводить змагання.
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