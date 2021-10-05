На Житомирщині 9-річна школярка вийшла із шкільного автобуса та потрапила під колеса мікроавтобуса

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 жовтня близько 13.30 у с. Романівці Бердичівського району. Травмована дитина ушпиталена до реанімаційного відділення лікарні. Поліцейські закликають дорослих нагадати дітям Правила дорожнього руху і всіляко контролювати їх поведінку поблизу автошляхів, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
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Попередньо, водій автомобіля «Volkswagen Т4», 25-річний бердичівлянин, рухаючись вулицею с. Романівки, вчинив наїзд на дівчинку, яка з’явилася на дорозі з-за шкільного автобуса, що у цей час здійснював висадку пасажирів.
Унаслідок ДТП дитина, 9-річна жителька с. Романівки, отримала тілесні ушкодження та була ушпиталена до Бердичівської лікарні.
Нині триває встановлення всіх обставин події.