Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 09:38 – Циклон "Шахін" забрав 13 життів в Омані й Ірані 
  • 09:37 – Вісім країн розпочали розслідування після витоків Pandora Papers 
  • 09:34 – Призупинені вибори та закриті автомагістралі – Італія потерпає від потужної зливи 
  • 09:32 – Facebook, Instagram, WhatsApp відновили роботу після 6 годин перерви у роботі. Цукерберг вибачився, названо причину збою 
  • 09:30 – Суд взяв під варту 5 підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові – Нацполіція 

На Житомирщині 9-річна школярка вийшла із шкільного автобуса та потрапила під колеса мікроавтобуса

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 жовтня близько 13.30 у с. Романівці Бердичівського району. Травмована дитина ушпиталена до реанімаційного відділення лікарні. Поліцейські закликають дорослих нагадати дітям Правила дорожнього руху і всіляко контролювати їх поведінку поблизу автошляхів, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Попередньо, водій автомобіля «Volkswagen Т4», 25-річний бердичівлянин, рухаючись вулицею с. Романівки, вчинив наїзд на дівчинку, яка з’явилася на дорозі з-за шкільного автобуса, що у цей час здійснював висадку пасажирів.

Унаслідок ДТП дитина, 9-річна жителька с. Романівки, отримала тілесні ушкодження та була ушпиталена до Бердичівської лікарні.

Нині триває встановлення всіх обставин події.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» На Житомирщині 46-річна жінка, яка переходила дорогу по "зебрі" потрапила під колеса автомобіля
» На Житомирщині вантажівка збила 9-річну дівчину, яка переходила дорогу по "зебрі", дитина у реанімації
» На Житомирщині водій автобуса здійснив наїзд на 52-річну велосипедистку
» На Житомирщині протягом вихідних під колеса автомобілів потрапили двоє дітей
» У Новограді-Волинському карета "швидкої", яка доставляла хворого у лікарню, збила пішохода
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Суд взяв під варту 5 підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові – Нацполіція
Україна і Данія обговорили можливість будівництва флоту
Поліція оголосила підозру трьом неповнолітнім у вбивстві поліцейського у Чернігові
Розслідування Pandora Papers: українські політики і бізнесмени приховують доходи в офшорах
Рада може розглянути відставку Разумкова в четвер, - джерела
Циклон "Шахін" забрав 13 життів в Омані й Ірані
Вісім країн розпочали розслідування після витоків Pandora Papers
Призупинені вибори та закриті автомагістралі – Італія потерпає від потужної зливи
Facebook, Instagram, WhatsApp відновили роботу після 6 годин перерви у роботі. Цукерберг вибачився, названо причину збою
Екологічна катастфора. Біля узбережжя Каліфорнії стався масштабний розлив нафти
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Через коронавірус світовий туризм втратить чотири трильйони доларів – ООН
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора