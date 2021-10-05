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На Житомирщині зареєстровано 87 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 87 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 16 людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив т.в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 05.10.2021 (за минулу добу – 04 жовтня) зареєстровано 87 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 96025 випадків захворювання, 89143 людини одужали, 1968 випадків закінчились летально.
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