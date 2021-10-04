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На Житомирщині під час пожежі загинув 84-річний чоловік

4 жовтня о 23:41 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Дубовик Житомирського району. Про це рятувальників сповістив очевидець, який проїжджав вночі населеним пунктом та побачив яскраву заграву, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає Замкова гора.

По прибуттю вогнеборців місцевої пожежної охорони с. Потіївка до місця пригоди полум’ям було охоплено дім по всій площі – 117 кв. м. Через легкозаймистість приміщення вогонь швидко розповсюджувався ним. Силами бійців ДСНС о 00:38 пожежу локалізовано, а о 02:21 ліквідовано. Тривалий час знадобився для розбирання зруйнованих полум’ям конструкцій та проливання їх водою. В житловій кімнаті біля ліжка рятувальники виявили обгоріле тіло 84-річного господаря оселі. Внаслідок надзвичайної події вогнем знищено покрівлю та перекриття будинку.

Загалом до ліквідації надзвичайної події залучалося 4 чоловіки особового складу на пожежному автомобілі. Попередньо встановлено, що причиною займання стало необережне поводження з вогнем під час куріння. Зі слів селян, господар будинку полюбляв палити цигарки в ліжку та необачно залишати недопалки. Пенсіонер проживав один. Час від часу його відвідувала селянка, яка протоплювала грубу в будинку та допомагала по господарству.
На Житомирщині під час пожежі загинув 84-річний чоловік

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