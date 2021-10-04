На Житомирщині син до смерті побив батька

Подія трапилась уночі 2 жовтня в обласному центрі. Містянка повідомила про смерть свого 67-річного чоловіка. Згодом з’ясувалось, що до загибелі пенсіонера причетний його 33-річний син. Поліцейські затримали підозрюваного. Триває з’ясування усіх обставин, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
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О пів на 4 ранку до поліції зателефонувала 65-річна житомирянка з повідомленням про смерть її чоловіка.
За вказаною жінкою адресою виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи Житомирського районного управління. Під час спілкування заявниця розповіла, що за кілька годин до смерті у квартирі виник конфлікт між чоловіком та сином. Жінка ж, намагаючись уникнути сварки, на цей час пішла до сусідки, а повернувшись додому, знайшла чоловіка на підлозі без ознак життя.
За попереднім висновком експертів, смерть пенсіонера настала внаслідок множинних переломів та ушкоджень внутрішніх органів.
За обгрунтованою підозрою у причетності до нанесення вказаних травм у рамках ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України поліцейські затримали 33-річного сина загиблого.
Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Відповідно до чинного законодавства за таке діяння чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів насильницького характеру.