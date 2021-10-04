У лікарні помер ще один травмований внаслідок вибуху на деревообробному підприємстві у Житомирі

У лікарні помер ще один травмований внаслідок вибуху на деревообробному підприємстві Житомира, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
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Мова йде про 22-річного чоловіка, який внаслідок вибуху отримав значні опіки тіла.
"22 вересня старший із чоловіків помер, 3 жовтня до поліції надійшло повідомлення, що не вдалося врятувати й молодшого з потерпілих, 22-річного хлопця", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, 16 вересня у Житомирі у результаті порушень під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (сушки деревини у металевих печах) травми отримали троє житомирян, 1999 та 1995 років народження, та 52-річний житель смт Новогуйвинська.