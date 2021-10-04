На Житомирщині зіштовхнулись легковик та вантажівка, двоє людей загинули

На автомобільній дорозі Київ - Ковель зіштовхнулась вантажівка та легковик, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора.
3 жовтня, близько 21-ї години, інспекторам патрульної поліції надійшло повідомлення, що на 130 кілометрі автомобільної дороги Київ - Ковель трапилась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими за участі автомобіля Audi та вантажівки MAN.
В результаті ДТП водій та пасажир легковика загинули на місці події.
Патрульні забезпечили охорону місця дорожньо-транспортної пригоди та викликали рятувальників та швидку, оформленням матеріалів займались слідчі.
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