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За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 301 новий лабораторно підтверджений випадок COVID-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 301 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 9 людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив т.в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 04.10.2021 (за минулу добу – 03 жовтня) зареєстровано 301 новий лабораторно підтверджений випадок.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 95938 випадків захворювання, 88947 людей одужали, 1952 випадки закінчились летально.
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