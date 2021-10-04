За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 301 новий лабораторно підтверджений випадок COVID-19
- 04.10.2021, 09:46,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 301 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 9 людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив т.в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 04.10.2021 (за минулу добу – 03 жовтня) зареєстровано 301 новий лабораторно підтверджений випадок.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 95938 випадків захворювання, 88947 людей одужали, 1952 випадки закінчились летально.
рейтинг:
-
- 0
-