На Житомирщині двоє чоловіків обікрали квартиру, одного затримали, іншого ще розшукують

Оперативники Житомирського районного управління поліції затримали 32-річного жителя Оліївської громади за підозрою у причетності до крадіжки з квартири в обласному центрі, що сталася 27 вересня. Нині слідчі повідомили йому про підозру. Його спільника, 24-річного жителя Коростишева, поліцейські розшукують, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.
Днями до Житомирського районного управління поліції звернувся 29-річний містянин з повідомленням про крадіжку. Чоловік розповів, що за час його відсутності невідомі особи зламали двері до його квартири та винесли звідти цінні речі.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського РУП. Розшуківці, проаналізувавши записи камер відеоспостереження, розміщених у будинку, та покази свідків, з’ясували, що до скоєння цього діяння може бути причетний 32-річний житель передмістя. Раніше чоловік уже притягувався до відповідальності за подібні діяння.
28 вересня у ході проведення санкціонованого обшуку у помешканні цього молодика поліцейські виявили речі, викрадені у житомирянина, та інші докази причетності господаря до протиправних дій.
Відтак слідчі Житомирського районного управління затримали його у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України. Нині правоохоронці повідомили його про підозру у скоєнні крадіжки. 30 вересня рішенням суду чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.
У ході проведення досудового слідства правоохоронці також зібрали докази причетності до цієї крадіжки 24-річного жителя Коростишева. Чоловік вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Окрім цього, він є обвинуваченим у скоєнні подібного кримінального правопорушення. До нього було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але з правом внесення застави, чим молодик і скористався.
Нині він уникає будь-якого спілкування з поліцейськими та не з’являється за місцем проживання. Слідчі Житомирського районного управління поліції заочно повідомили йому про підозру у скоєнні нового кримінального діяння та оголосили молодика у розшук.
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