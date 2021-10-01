"Житомирводоканал" знову злив неочищені стоки у річку - Державна екологічна інспекція
- 01.10.2021, 11:07,
- Житомирщина
КП "Житомирводоканал" знову повідомило Державну екологічну інспекцію Поліського округу про зупинення роботи КНС на вулиці Парниковій в м. Житомир, про це повідомили у пресслужбі екоінспекції, передає Замкова гора
.
В результаті даного зупинення неочищені стічні стоки знову потрапили до водного об’єкту, але на цей раз вже до річки Крошенка.
Працівниками Відділу інструментально–лабораторного контролю Інспекції відібрано проби води для проведення лабораторного дослідження, після чого буде розрахована сума збитків нанесена навколишньому природному середовищу.
рейтинг:
-
- 0
-