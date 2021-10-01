За минулу добу на території області 375 нових випадків Covid-19
- 01.10.2021, 10:21,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 375 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 6 людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 01.10.2021 (за минулу добу – 30 вересня) зареєстровано 375 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 94865 випадків захворювання, 88649 людини одужали, 1934 випадки закінчились летально.
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