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Після повідомлення у соціальних мережах, у міськраді перевірили якість ремонту дороги на вулиці Ріхтера

Робоча група виїхала на перевірку якості виконаних робіт підрядною організацією з поточного ремонту дорожнього покриття на вулиці Святослава Ріхтера, про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає Замкова гора.

"Відреагувавши на повідомлення небайдужих мешканців у соцмережах щодо неякісного ремонту дороги по вулиці Святослава Ріхтера, ми сьогодні виїхали з робочою групою на місце і перевіряємо якість виконаної роботи", - розповідає заступник міського голови Олександр Шевчук. Було запрошено представника від громадськості В’ячеслава Магалецького.

До складу робочої групи увійшли представники управління транспорту та зв’язку та капітального будівництва, начальник КП "УАШ", начальник контрольно-аналітичного відділу міської ради та представники підрядної організації.

"Разом з лабораторію підрядної організації перевіряємо місця, до яких у громадян були сумніви щодо якості, зокрема товщини асфальтобетонного покриття й товщини укладеного асфальту. шляхом вирубки кернів асфальтобетону відібрали три зразки, які передали до лабораторії для встановлення їх відповідності вимогам ДСТУ. Все зафіксовано протоколом, і експертизи покаже, чи відповідає результат дефектному акту та завданню, яке було поставлене перед підрядною організацією", - зауважив Олександр Шевчук.
Після повідомлення у соціальних мережах, у міськраді перевірили якість ремонту дороги на вулиці Ріхтера


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