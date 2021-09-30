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На Житомирщині викрили трьох посадовців, які під час будівництва амбулаторії привласнили понад мільйон гривень

До суду направлено обвинувачення відносно трьох службовців - керівника підприємства, інженера з технічного нагляду та колишнього директора одного з департаментів облдержадміністрації. Правоохоронці інкримінують чоловікам протиправну діяльність, в результаті якої було завищено вартість будівельних робіт на більш як мільйон гривень, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Схему незаконного збагачення розслідували поліцейські відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності Слідчого управління ГУНП під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

Так, встановлено, що наприкінці 2018 року одним із департаментів облдержадміністрації було укладено договір із приватним підприємством на будівництво амбулаторії на 1-2 лікарів з житлом у с. Нових Вороб’ях колишнього Малинського району.

Для здійснення нагляду за дотриманням спеціального Порядку будівництва департамент облдержадміністрації уклав відповідний договір з інженером з технічного нагляду.

Однак, як встановлено під час досудового розслідування, у подальшому керівник підприємства, домовившись із вказаною особою, внесли завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт у відповідні офіційні документи.

У результаті на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість таких та витрати підприємству загалом було перераховано понад 4,3 млн гривень. При цьому фактична вартість виконаних робіт та витрат, відповідно до проведених експертних досліджень, становить трохи більше 3,3 млн гривень.

Таким чином у результаті злочинних дій вказаних службових осіб із державного бюджету викрадено близько мільйона гривень.

Відтак наразі 32-річний керівник підприємства обвинувачується у ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) КК України; 56-річний інженер з технічного нагляду - у ч. 5 ст. 27 (Види співучасників), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 5 ст. 27 (Види співучасників), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) КК України та 42-річний колишній керівник департаменту ОДА – у ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) КК України.


На Житомирщині викрили трьох посадовців, які під час будівництва амбулаторії привласнили понад мільйон гривень
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