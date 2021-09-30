На Житомирщині фура злетіла у кювет

На автомобільній дорозі Київ - Чоп вантажівка з'їхала до кювет, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора.
Сьогодні, близько 5-ї години, інспекторам патрульної поліції надійшло повідомлення, що на автомобільній дорозі Київ - Чоп трапилась дорожньо-транспортна пригода без потерпілих за участі автомобіля Daf.
Як встановили патрульні, водій вантажного автомобіля Daf не врахував дорожньої обстановки та з'їхав до кювету.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди ніхто не травмувався.
На водія автомобіля Daf патрульні поліцейські оформили протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що стало причиною ДТП) КУпАП.
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