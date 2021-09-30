Станом на 30 вересня на Житомирщині зареєстровано 560 нових підтверджених випадків COVID-19
- 30.09.2021, 09:27,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 560 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 10 людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 30.09.2021 (за минулу добу – 29 вересня) зареєстровано 560 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 94490 випадків захворювання, 88574 людини одужали, 1928 випадків закінчились летально.
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