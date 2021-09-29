Учні 94 шкіл Житомирщини навчаються дистанційно через низький рівень вакцинації вчителів

Станом на 29 вересня у Житомирській області з 580 закладів повної загальної середньої освіти на дистанційній формі навчання перебувають 94 заклади, про це повідомили у пресслужбі Житомирської ОДА, передає Замкова гора
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Наразі Житомирщина перебуває у «жовтому» рівні епіднебезпеки та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 787, у “жовтому”, “помаранчевому” та у “червоному” рівнях епідемічної безпеки навчальний заклад, який має менше 80% щепленого персоналу, не може продовжувати освітній процес у режимі офлайн.
За інформацією Департаменту освіти і науки ОДА, на дистанційній формі навчання перебувають 94 заклади повної загальної середньої освіти Житомирської області та 1 заклад у Високівській територіальній громаді – на канікулах.
Так, станом на 29 вересня низький рівень вакцинації освітян проти COVID-19 (менше 50%) у таких ЗЗСО:
-Комунальна установа Рясненський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Барашівської сільської ради — 42,1%;
-Карповецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — 38,5%;
-Івницька ЗОШ І-ІІІ ст. — 16,7%;
-Степківська ЗОШ І-ІІІ ст. — 33,3%;
-Андріївська ЗОШ І-ІІІ ст. — 36,4%;
-Базарський НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст-ДНЗ” — 48,4%;
-Піщаницький ЗЗСО I-II ступенів — 28%;
-Левковицький ЗЗСО І-ІІ ступенів — 25%;
-Олевська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 — 40,8%;
-Олевська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 — 43,0%;
-Копищенська ЗОШ І-ІІІ ст. — 30%;
-БТЛ “Радовель” — 37,1%;
-Тепеницька ЗОШ І-ІІІ ст. — 36,7%;
-Попільнянський ліцей — 31,2%;
-Кочерівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Радомишльської міської ради — 42,3%;
-Лучанківська ЗОШ І-ІІІ ступенів — 43,5%;
-Білківський ліцей — 41,4%;
-Поліський ліцей — 34,9%;
-Білошицівська гімназія — 31,8%;