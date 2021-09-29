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На Житомирщині "Таврія" внаслідок зіткнення із Renault перекинулась та загорілась, травми отримали двоє людей

Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 вересня близько 9.00 на 87 км автошляху Київ – Ковель – Ягодин, неподалік с. Білий Берег. У результаті інциденту травми отримали двоє людей. Поліція встановлює причини та обставини, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Попередньо, водій автомобіля "Renault Kangoo", 55-річний житель Радомишльської громади, виїжджаючи зі сторони с. Ірші на автошлях Київ – Ковель – Ягодин, допустив зіткнення з автомобілем "ЗАЗ Таврія" під керуванням 52-річного жителя Ємільчинщини.

У результаті ДТП "ЗАЗ Таврія" перекинувся та загорівся.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травми отримали дві пасажирки «Таврії», жительки Київщини віком 58 та 59 років. Їх доставили до Малинської райлікарні для обстеження та надання допомоги.

Нині поліцейські встановлюють всі причини та обставини події.



На Житомирщині "Таврія" внаслідок зіткнення із Renault перекинулась та загорілась, травми отримали двоє людей
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