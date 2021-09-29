У Житомирі опалювальний сезон розпочнуть з 11 жовтня

Опалювальний сезон у Житомирській міській територіальній громаді планують розпочати 11 жовтня. Про це йдеться в проєкті рішення виконавчого комітету "Про початок опалювального сезону 2021–2022 років на території Житомирської міської територіальної громади", повідомили у пресслужбі міської ради, передає Замкова гора
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"Розпочати на території Житомирської міської територіальної громади з 11 жовтня 2021 року опалювальний сезон 2021-2022 року з дотриманням вимог «Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 830 та рекомендацій Мінрегіону України", - йдеться в проєкті документа.
Комунальному підприємству "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради, іншим суб’єктам господарювання, які проводять діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та рекомендувати акціонерному товариству "Житомиргаз" буде рекомендовано забезпечити з 01 жовтня технологічний пуск котелень на території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади.
Інформація про готовність житлового фонду, об’єктів теплового, водопровідно-каналізаційного господарства, закладів освіти, дошкільних і шкільних закладів, лікувально-профілактичних установ та закладів культури до роботи в осінньо-зимовому періоді буде заслухана на засіданні виконавчого комітету міської ради.