На Житомирщині під колесами "КАМАЗу" загинув чоловік
- 28.09.2021, 10:43,
- Житомирщина
Подія сталася 27 вересня близько 14.30 на території фермерського господарства у с. Селянщині, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
.
Попередньо, водій місцевого сільгосппідприємства, 61-річний місцевий житель, керуючи автомобілем "КАМАЗ" та виїжджаючи з території тракторного парку, здійснив наїзд на працівника господарства, який знаходився поруч.
Унаслідок ДТП пішохід, 71-річний житель Дніпропетровщини, від отриманих травм загинув на місці події.
Нині триває з’ясування всіх причин та обставин поліції у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
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