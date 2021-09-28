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На Житомирщині під колесами "КАМАЗу" загинув чоловік

Подія сталася 27 вересня близько 14.30 на території фермерського господарства у с. Селянщині, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Попередньо, водій місцевого сільгосппідприємства, 61-річний місцевий житель, керуючи автомобілем "КАМАЗ" та виїжджаючи з території тракторного парку, здійснив наїзд на працівника господарства, який знаходився поруч.

Унаслідок ДТП пішохід, 71-річний житель Дніпропетровщини, від отриманих травм загинув на місці події.

Нині триває з’ясування всіх причин та обставин поліції у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.


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