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На Житомирщині пошуківці знайшли останки 12 солдат Вермахту

На Житомирщині пошуківці знайшли останки 12 солдат Вермахту, про це повідомили на Фб-сторінці історико-патріотичного об'єднання "Пошук", передає Замкова гора.

Останки солдат знайшли на території колишнього Лугинського району, відпрацьовуючи "легенди" місцевих жителів про масові поховання на цій території солдат Червоної армії.

В процесі розкопок траплялися алюмінієві люверси від німецьких плащ-палаток та шкіряні люверси від радянських плащ-палаток. На шиї одного з солдат виявився алюмінієвий жетон з номером підрозділу та особистим номером бійця. Стало зрозуміло, що в ямах лежать солдати Вермахту. Першого дня вдалося розкопати рештки 6 солдат. Двоє лежало по одинці, один на спині, другий на животі, інші 4-ро лежали в ямах по двоє. Один з солдатів мав два зубні протези… На всіх — 3 жетони.

Продовжити роботу вдалося лише 26 вересня. На початку дня продовжили шурфи праворуч і ліворуч. З одного брку знайшли 2-х солдат в одній ямі, з іншого боку шурфу ще 4-х. Солдати при собі мали особисті речі, серед яких декілька гребінців, дзеркальце, хлорниці/лозантинниці, чорнильна ручка, складний ніж, гумка та точилка для олівців, презервативи, при одному з солдат були залишки гаманця в якому лежали квитки на театральну виставу в польському місті Бітом (нім. Beuthen), при іншому солдаті в кишені лежав свисток та німецька нагорода Залізний Хрест 2 класу, ймовірніше за все солдат отримав її за Польську кампанію.

Загалом за 2 дні роботи на локації було виявлено 12 солдат Вермахту і 9 жетонів. Про свою знахідку було повідомлено представника Народної Спілки Німеччини по догляду за військовими похованнями (так звану організацію Фольксбунд) і підготовлено відповідну документацію для подальшої передачі решток солдат для перепоховання на збірному німецькому військовому кладовищі.
На Житомирщині пошуківці знайшли останки 12 солдат Вермахту



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