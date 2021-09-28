Станом на 28 вересня на Житомирщині зареєстровано 80 нових підтверджених випадків COVID-19
- 28.09.2021, 09:32,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 80 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли 5 людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 28.09.2021 (за минулу добу – 27 вересня) зареєстровано 80 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 93677 випадків захворювання, 88448 людей одужали, 1909 випадків закінчились летально.
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