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СБУ викрила медиків, які змушували онкохворих купувати "безкоштовні препарати"

Служба безпеки України викрила медиків Житомирського обласного онкологічного диспансеру на корупційній схемі. Зловмисники змушували онкохворих купувати дороговартісні ліки в аптеках, хоча медикаменти їм безкоштовно надавала держава, про це повідомили у пресслужбі СБУ області, передає Замкова гора.

За наявною інформацією, організував протиправну діяльність завідувач одного з відділень онкоцентру, спільно зі своїм колегою. Медики призначали онкохворим лікування, а дороговартісні ліки пропонували купувати в аптеках – це при тому, що дані медикаменти вони безкоштовно отримували від держави на кожного хворого.

Медики-шахраї "списували" отримані ліки і продавали їх приватним аптекам за півціни. Препарати збували у декількох обласних центрах. Схема діяла щонайменше упродовж останніх півроку.

У ході обшуків, проведених у службових кабінетах обох зловмисників та у їх приватних автомобілях; в аптечних пунктах, задіяних у протиправній схемі, вилучили:
- майже півмільйона гривень готівки;
- чергову партію готових до «збуту» ліків (50 упаковок дороговартісного медпрепарату).

Триває досудове розслідування для виявлення усіх причетних до схеми осіб.

Викриття схеми проводили співробітники Управління СБУ у Житомирській області спільно зі слідчими Нацполіції за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ та процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.
СБУ викрила медиків, які змушували онкохворих купувати "безкоштовні препарати"



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