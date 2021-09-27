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У Житомирі патрульний врятував жінку, яка хотіла стрибнути з балкону

Командир роти патрульної поліції, перебуваючи у відпустці, врятував жінку, що хотіла стрибнути з балкона, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора.

Вчора, близько 13-ї години, капітан поліції Денис Білявський перебуваючи на вулиці Вітрука став очевидцем, як жінка перелізла на іншу сторону балкону аби стрибнути донизу.

Командир роти кинувся рятувати жінку, за кілька хвилин піднявся на 10-й поверх багатоповерхівки, потрапив до помешкання та забігши на балкон схопив жінку за руки.

Патрульний разом з небайдужими чоловіками, що прибули йому на допомогу, перетягнули жінку у безпечне місце.

Патрульні поліцейські, що опрацьовували повідомлення викликали на місце події швидку та передали жінку лікарям.
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