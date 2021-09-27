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На Житомирщині вантажівка збила 9-річну дівчину, яка переходила дорогу по "зебрі", дитина у реанімації

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 вересня на автошляху Київ-Чоп поблизу с. Дідовичів. У результаті наїзду автомобіля травми отримала 9-річна дівчинка. Нині дитина у лікарні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Повідомлення про ДТП на автодорозі Київ-Чоп надійшло до Новоград-Волинського райвідділу поліції близько 16:35.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи попередньо з’ясували, що водій, 21-річний житель м. Краматорська, керуючи автомобілем «DAF», здійснив наїзд на 9-річну дівчинку, яка перетинала проїжджу частину по пішохідному переході.

Дитина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до реанімаційного відділення Новоград-Волинського міськрайонного ТМО.

Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Триває встановлення усіх обставин.


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