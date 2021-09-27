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На Житомирщині легковик врізався у вантажівку, загинули двоє людей

Унаслідок зіткнення легковика з вантажівкою, що сталося вночі 26 вересня, загинули жителі м. Києва та м. Львова. Нині триває з’ясування всіх обставин, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 22.20 на 154 км автошляху Київ-Чоп, поблизу с. Березівки Житомирського району. Попередньо, водій автомобіля Volkswagen Passat, 30-річний киянин, рухаючись у напрямку м. Житомира, здійснив зіткнення з вантажівкою DAF, що була припаркована.

У результаті ДТП водій легковика та його пасажир, 60-річний житель м. Львова, від отриманих травм загинули на місці події.

Нині триває встановлення всіх причин та обставин події.

На Житомирщині легковик врізався у вантажівку, загинули двоє людей
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