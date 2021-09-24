Житомирщина може опинитись у "червоній" зоні карантинних обмежень

Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області можуть протягом двох-трьох тижнів перейти в "червоний" рівень епіднебезпеки, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін на пресконференції в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна
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"Станом на 24 вересня вже дев'ять регіонів демонструють ознаки "помаранчевого" рівня. Є певна частина регіонів, які зараз перебувають у зоні ризику входження вже навіть у "червоний" рівень епіднебезпеки: це Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області. Ці регіони можуть перейти до "червоного" рівня протягом двох-трьох тижнів. Тому вони потребуватимуть найбільшої уваги", - зазначив Кузін.
За словами Кузіна, Міністерство охорони здоров'я цього тижня зафіксувало найшвидші темпи зростання захворюваності COVID-19 у 2021 році: 68% – зростання нових випадків захворювання, 51% – зростання госпіталізацій.
У той же час санлікар зазначив, що навантаження на систему охорони здоров'я країни контрольоване: зайнято 34% ліжок реанімації, 31% ліжок із киснем і 13% апаратів ШВЛ, а число пацієнтів, яким призначено кисень, – 19% від кількості ліжок із киснем.
При цьому Кузін підкреслив, що 95% госпіталізованих у лікарнях – невакциновані.
Головний санлікар також повідомив, що штам "дельта" є переважаючим.
"Майже в кожному регіоні штам "дельта" реєструється майже по всіх випадках госпіталізованих людей", – сказав він.