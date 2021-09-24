У Житомирі стартували навчання сил територіальної оборони Об’єднані зусилля ‒ 2021"
- 24.09.2021, 14:47,
- Житомирщина
23 вересня Житомирщина доєдналася до всеукраїнських спільних командно-штабних навчань військових частин та сил територіальної оборони "Об’єднані зусилля ‒ 2021", про це повідомили у пресслужбі Житомирської ОДА, передає Замкова гора
.
Головне завдання навчань ‒ створити на базі сил територіальної оборони єдиний ефективний механізм, здатний дати відсіч ворогу в будь-якому куточку Житомирщини.
Так, Житомир на 10 днів стає епіцентром управління стратегічними навчаннями в усіх чотирьох районах області. Протягом навчань понад 1300 військових та резервістів будуть покращувати свої військові вміння та навички взаємодії у бойових обставинах.
Навчання передбачають виконання бойових завдань щодо оборони Житомирської області з використанням холостих набоїв та навчальних вибухових пристроїв: охорону та забезпечення надійного функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування, охорону та оборону критично важливих об’єктів, а також підтримку правопорядку і безпеки у Житомирській області.
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