На Житомирщині 46-річна жінка, яка переходила дорогу по "зебрі" потрапила під колеса автомобіля
- 24.09.2021, 12:13,
- Житомирщина
Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 вересня близько 07:10 на 214 км автодороги Виступовичі - Могилів-Подільський. Унаслідок наїзду автомобілем травми отримала житомирянка, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
.
Попередньо, водій автомобіля "Volkswagen Caddy", 75-річний житель Вінницької області, рухаючись у с. Осиково Бердичівського району в напрямку м. Житомира, учинив наїзд на жінку, яка перетинала дорогу на пішохідному переході.
У результаті ДТП пішохід, 46-річна житомирянка, отримала травми та була ушпиталена до травматологічного відділення Бердичівської лікарні.
Нині слідчі з’ясовують всі обставини автопригоди у рамках розпочатого кримінального провадження.
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